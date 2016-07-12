"Укрэксимбанк" полностью погасил задолженность перед НБУ

Государственный «Укрэксимбанк» в июле 2016 года досрочно в полном объеме рассчитался по кредитам перед Национальным банком Украины с конечной датой погашения в июне 2020 года, сообщила пресс-служба банка.

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Банк отметил, что, начиная с 1 января 2010 года, погашал заимствования НБУ в размере 8 млрд 143 млн гривень, и последняя часть задолженности в размере около 3 млрд гривень была возвращена в течение этого года.

Как сообщал УНИАН, государственный «Укрэксимбанк» в 2015 году получил 14,131 млрд грн убытка, что на 25,6% больше убытка в 2014 году на уровне 11,247 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.