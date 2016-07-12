ЕС сделает все возможное для отмены РФ торговых ограничений против Украины - еврокомиссар

Европейский Союз сделает все возможное для отмены Россией торговых ограничений в отношении Украины, которые практически останавливают транзит в страны Средней Азии.

Читайте такжеЕврокомиссар Хан назвал главное препятствие для выхода инвесторов на украинский рынок

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан на пресс-конференции в Киеве.

"Все, что мы можем сделать, мы обязательно сделаем для отмены торговых ограничений и развития экономики региона", - сказал он.

Также Хан подчеркнул, что страны «Восточного партнерства» будут сотрудничать с целью обеспечения качественного торгового климата в регионе и отмены всех дискриминационных барьеров в экономических отношениях.

По его словам, торговые ограничения со стороны Российской Федерации в отношении стран «Восточного партнерства», включая Украину, противоречат политическим интересам Европейского Союза и их необходимо отменить.

«Есть кое-что, что я должен политически адресовать. Недавно были введены определенные ограничения, запрещающие экспорт товаров из одной страны, например, Беларуси или Украины, в страны на востоке Европы или Азии. Россия ввела такие запреты. Это не приносит пользы, является ненужной мерой, и мы должны добиться отмены ограничений. Не в наших политических интересах иметь подобные ограничения», - сказал он.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что подобные ограничения наносят ущерб как странам «Восточного партнерства», так и самой России.

«Это не в интересах граждан как с одной стороны, так и с другой стороны границы», - отметил Хан.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз считает неконструктивным введение Украиной зеркальных торговых ограничений против России.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Кабинет министров Украины в ответ продлил продуктовое эмбарго на российские товары, впервые введенное решением правительства от 30 декабря 2015 года сроком на 6 месяцев, до 31 декабря 2017 года в связи с новыми ограничениями со стороны России.