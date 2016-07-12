ЕС считает неконструктивным введение Украиной зеркальных торговых ограничений против России

Европейский Союз считает неконструктивным введение Украиной зеркальных торговых ограничений против России, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы не соглашаемся с такими мерами, потому что они не приносят пользы никому. … Я понимаю искушение ввести подобные меры, но это точно не что-то конструктивное», - сказал он.

По словам Хана, ответные меры не будут способствовать снятию торговых ограничений, однако могут значительно повредить экономике региона.

Как сообщал УНИАН, ранее Хан отмечал, что Европейский Союз сделает все возможное для отмены Россией торговых ограничений в отношении Украины, которые практически останавливают транзит в страны Средней Азии.

Кабинет министров Украины в связи с новыми ограничениями со стороны России продлил до 31 декабря 2017 года ответное продуктовое эмбарго на российские товары, впервые введенное решением правительства от 30 декабря 2015 года сроком на 6 месяцев.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, организовывать с 1 июля доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.