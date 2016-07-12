Гройсман обещает радикальные изменения украинской таможни через год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что уже через год работа украинской таможни будет радикально изменена.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом он сказал в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине.

"Я бы хотел, чтобы уже через год у нас в Украине приступила к работе новая таможенная служба, которая является ключевой для развития украинской экономики", - сказал Гройсман, добавив, что нынешняя коррумпированная система уничтожает возможности повышения конкурентоспособности страны и снижает безопасность границ.

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При этом Гройсман снова заверил бизнесменов в том, что правительство настроено на проведение реформ и внедрение изменений.

"Мы понимаем, что страна нуждается в профессиональных, качественных действиях, а не в популизме. Популизм уже привел туда, где мы находимся, и отсюда нужно выбираться. Ключевой приоритет нового правительства - возрождение национальной экономики. Только на сильных позициях национальной экономики можно строить настоящую независимость, демократию и высокие стандарты жизни", - подчеркнул глава правительства.

Ранее Гройсман сообщал, что в Украине завершила работу миссия экспертов таможенной и пограничной службы США, которые уже через месяц представят свои рекомендации по реформе украинской таможни. Миссия работала в Киеве в рамках договоренностей, достигнутых между правительствами Украины и США в части консультационной и финансовой поддержки реформ.