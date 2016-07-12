Расходы россиян уже пять месяцев подряд составляют рекордный минимум

В июне 2016 года средний чек россиян вырос на 1,4% относительно мая и составил 504 руб. (7,8 доллара), размер чека уже пять месяцев подряд остается рекордно низким, на уровне трех-четырехлетней давности, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Так, по сравнению с июнем 2015 года, средний чек потерял 55 руб., или почти 10% своей стоимости. А с учетом инфляции за этот период в 7,5%, чек потерял за год почти шестую свою часть.

Читайте такжеForbes: Экономический кризис в России продолжается; информацию о состоянии рынка получить все труднееРазмер среднего чека за последние пять месяцев говорит о продолжающемся режиме экономии. Если раньше средний чек был низким, но общие расходы россиян росли, то в июне и они показали падение на 11,4%. Это объясняется тем, что покупатели перестали искать акции и выгодные предложения, потеряв интерес к интенсивному шопингу, покупая лишь необходимое.

Основной рост среднего чека продемонстрирован в Северо-Западном федеральном округе, там покупатели увеличили свои единоразовые траты на 9%. В Санкт-Петербурге средний чек в июне составил 665 руб. против 610 руб. в мае. Таким образом, питерский чек продолжает превышать московский — в столице он упал в июне почти 4% и составил 625 руб. против 650 руб. в мае.

Ранее холдинг «Ромир» сообщал, что россияне продолжают рыскать по магазинам в поисках низких цен.