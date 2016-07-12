ГФС является чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса – Гройсман

Государственная фискальная служба является чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями деловых кругов страны.

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«За более 20 лет независимости государственная машина так и не поняла, как должно быть выстроено взаимодействие бизнеса с государством. Если мы встречаемся с предпринимателями, мы всегда слышим, что вопросы есть к ГФС, к МЧС, к СЭС. Это аббревиатуры органов, которые должны заботиться, а они создают проблемы тем, кто реально работает. Мы запустили горячую линию, и есть очень много жалоб. И должен сказать, что чемпионом, к сожалению, является Государственная фискальная служба», – сказал Гройсман.

При этом премьер-министр призвал представителей деловых кругов не просто сообщать о фактах недобросовестной работы, но предлагать решения, которые помогли бы устранить существующие проблемы.