Евросоюз поддержал запуск процедуры санкций против Испании и Португалии

Министры экономики и финансов стран ЕС признали, что Испания и Португалия сделали недостаточно для сокращения дефицита своих бюджетов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на соответствующее решение Совета ЕС.

"Совет подтвердил, что эти две страны не сократят свой бюджетный дефицит до эталонного уровня, ниже 3% до рекомендованного крайнего срока", - говорится в решении.

В обоих случаях усилия стран по сокращению дефицита были недостаточными.

Решение Совета запускает процедуру санкций, связанных с чрезмерным дефицитом. Отмечается, что эти решения основаны на статье 126 (8) Договора о функционировании ЕС.

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В Совете ЕС заявили, что у Еврокомиссии есть 20 дней на рекомендации по поводу штрафов.

"Эти штрафы должны быть в размере от 0,2 от ВВП стран", - говорится в решении. В то же время в Португалии и Испании есть 10 дней на обоснование обстоятельств дефицита для сокращения штрафов.

"Я убежден, что в конце концов мы придем к разумному, обоснованному результата" - сказал Петер Кажімір, министр финансов Словакии и президент Совета ЕС по экономике и финансам.

Как сообщалось, 7 июля Еврокомиссия начала формальные дисциплинарные процедуры против Испании и Португалии за чрезмерный дефицит их бюджетов в 2014 и 2015 годах, которые могут привести к санкциям.

В Еврокомиссии заявили, что дефицит бюджетов обоих государств был выше 3% от ВВП в течение двух последних лет и странам не удалось исправить ситуацию в определенный срок.