ПриватБанк признан самым "бесконтактным" украинским банком

ПриватБанк обладает самой крупной в Украине сетью приема бесконтактных платежей. Об этом сообщили представители компании Visa, вручая банку специальный диплом "За наибольшую сеть приема VISA payWave". По данным ПриватБанка, с начала февраля 2016 года, когда банк запустил прием бесконтактных платежей картами VISA payWave в своей сети POS-терминалов, возможностью бесконтактной оплаты покупок картами VISA воспользовались уже более 1,5 миллиона человек.

"Ежемесячно более 500 тысяч клиентов выбирают бесконтактные платежи VISA payWave как самую удобную альтернативу классическим банковским картам или наличным, – говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Роман Негинский. – Мы продолжаем расширять сеть приема оплаты по технологии payWave платежной системы Visa, а это означает, что у украинцев будет еще больше возможностей платить бесконтактно".

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Удобно и безопасно оплачивать покупки картами VISA payWave сегодня можно в более чем 64 тысяч терминалов ПриватБанка, установленных в торгово-сервисных предприятиях по всей Украине: "Сільпо", "АТБ", МЕТRО, автозаправки ANP и т. д. Все выпускаемые ПриватБанком карты VISA рayWave оснащены как бесконтактным модулем, так и чипом и магнитной полосой, что позволяет использовать их для оплаты в любой точке приема. При покупке на сумму менее 200 гривень владельцам карт payWave не придется вводить ПИН-код или подписывать чек.

Бесконтактная технология VISA payWave отвечает высоким стандартам безопасности VISA благодаря наличию зашифрованного кода, который передается вместе с информацией о платеже и уникален для каждой транзакции. Технология VISA payWave обеспечивает функциональную совместимость карт и платежных терминалов по всему миру. Сегодня картами VISA payWave можно легко и быстро рассчитываться в более чем 4,8 миллиона торговых точек в 68 странах мира.