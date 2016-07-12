В Минфине рассказали, когда состоится заседание Совета директоров МВФ по Украине

Украина не нарушает графика переговоров с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом и ожидает проведения заседания Совета директоров Фонда, как и планировалось ранее, в июле, сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

"С МВФ мы завершили переговоры и, можно сказать, точку поставили. Мы ожидаем заседания Совета директоров, как и планировали, в июле", - сказал Данилюк.

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При этом он уточнил, что часть задач Украина все-таки не выполнила. В частности, не приняты законы по оспариванию решений по налоговым долгам, по деятельности уполномоченных экономических операторов и ряд других.

"Но зато приняли закон, который (идет вразрез с программой - УНИАН) - мораторий по взысканиям (с должников - УНИАН) "Нафтогаза". Это конкретное нарушение по (программе - УНИАН) МВФ. То есть сейчас нам надо очень аккуратно работать с парламентом. Надеюсь, мы сможем все разрешить", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что возникшие трудности в парламенте не отсрочат решения МВФ по Украине. Отвечая на вопрос УНИАН, Данилюк сказал: "Думаю, не отсрочит. Но вопрос сейчас не только в собственно принятии законов, но в ответственности. Накануне заседания Совета директоров парламент либо не принимает нужные законы, либо принимает те, которые осложняют (ход переговоров - УНИАН). Где же эта ответственность?"

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 миллиарда долларов, – 4 августа 2015 года. Третий транш в объеме от 1 до 1,7 миллиарда долларов. Украина рассчитывает получить сразу после заседания Совета директоров МВФ по украинскому вопросу - в июле или начале августа.