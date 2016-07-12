Госстат рассказал, где в Украине наибольшая дефляция

Наибольший уровень дефляции в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, зафиксирован в Херсонской области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, дефляция в Херсонской области в июне составила 0,7%.

По данным Госстата, в 7 регионах в мае зафиксирована инфляция, в частности, в Волынской области - 0%, в Киевской и Черкасской - 0,1%, в Луганской, Полтавской, Черниговской – 0,2%, в Харьковской – 0,3%.

В мае продукты питания больше всего подешевели в Херсонской и Николаевской областях – на 1,7%, одежда и обувь – в Киеве (на 4,7%).

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июне по сравнению с маем зафиксирована дефляция на уровне 0,2% после инфляции в мае на уровне 0,1% к предыдущему месяцу. В годовом выражении, к июню 2015 года, инфляция в июне 2016 года замедлилась до 6,9% с 7,5%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-июне, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.