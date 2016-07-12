Минфин намерен представить законопроект по ликвидации налоговой полиции

Министерство финансов намерено в ближайшее время представить проект закона о ликвидации налоговой полиции в Украине, а также представить четкие критерии, которые позволяли бы налоговикам передавать материалы финансовых расследований в силовые органы в исключительных случаях, сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.

"Сейчас мы согласовываем вопрос по налоговой полиции. Этот законопроект мы досогласовываем с МВФ, потому что МВФ его поддерживает. И потом я его буду вносить (на рассмотрение в парламент - УНИАН), - сказал Данилюк. - Кроме того, сейчас серьезнейшая проблема в том, что ГФС (Государственная фискальная служба) может передавать дела в налоговую полицию без подтверждения долговых обязательств. И мы максимум на следующий Кабмин должны вынести критерии, по которым - и только по ним - можно будет подавать такие материалы".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил и отправил на повторное обсуждение в Верховную Раду обновленные редакции проектов законов о реформе Государственной фискальной службы (ГФС), подготовленные в рамках выполнения программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

Пересмотр проектов был необходим в связи со сменой правительства. Подготовленные документы касаются создания единого территориального органа ГФС на уровне регионов с последующей оптимизацией деятельности и сокращением персонала, упрощения административного оспаривания денежных обязательств плательщика, а также размежевания направлений деятельности ГФС с закреплением каждого из направлений за заместителем руководителя службы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что реформа ГФС, и особенно реформа на таможне, является приоритетом финансово-экономического блока правительства.