Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,84 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США –2484,1663 (12 июля – 2485,2093)

100 EUR – 2755,4373 (12 июля – 2745,9078)

10 RUR – 3,8874 (12 июля – 3,8709)

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Как сообщал УНИАН, 12 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,82/24,83 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5328/27,5414 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3886/0,3891 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8417 гривни/доллар, к этому часу заключено 425 сделок на сумму 280,63 миллиона долларов.