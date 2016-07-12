Кабмин дал Фискальной службе месяц на решение проблем возмещения НДС

Государственная фискальная служба должна разрешить все проблемы, связанные с возмещением налога на добавленную стоимость, в течение месяца.

Как сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, соответствующее поручение дал главе ГФС Роману Насирову премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече представителей власти с деловыми кругами.

"Премьер дал месяц, чтобы проблемы с возмещением НДС были решены. А до 24 августа премьер ждет отчет по решению вопросов с НДС, по переплатам на таможне. Насирову поручено 24 августа отчитаться о том, какие проблемы были решены", - сказал Шемета.

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Ранее глава правительства Владимир Гройсман сообщил, что Государственная фискальная служба является чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. При этом премьер-министр призвал представителей деловых кругов не просто сообщать о фактах недобросовестной работы, но предлагать решения, которые помогли бы устранить существующие проблемы.

Справка УНИАН. Государственная фискальная служба Украины, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.