МВФ ухудшил прогноз роста экономики США

Об этом говорится в новом прогнозе МВФ, передает РБК-Украина.

По оценке МВФ, в текущем году экономика США вырастет на 2,2%, а не на 2,4%, как прогнозировалось ранее. В то же время эксперты фонда сохранили прогноз динамики экономики США в 2017 году, рост которой ожидается на уровне 2,5% ВВП.

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В МВФ отметили, что основными рисками для экономики США являются старение населения, износ инфраструктуры и снижение численности среднего класса до минимального за 30 лет значения.

Ранее УНИАН сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ ) обеспокоен высокими темпами роста долговой нагрузки Китая. Бурно растущий корпоративный долг - ключевая проблема китайской экономики, неочевидная на первый взгляд.