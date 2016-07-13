Россияне погрязли в долгах: просрочка по кредитным картам растет рекордными темпами

В России рынок кредитных карт впервые с начала года начал показывать положительную динамику и стал единственным сегментом необеспеченного кредитования, который показал небольшой рост. Однако слабый позитив на рынке компенсируется куда более серьезным негативным моментом — резким увеличением количества просроченных кредитов, пишут "Известия" со ссылкой на данные обзора компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Эксперты считают, что кредитка для россиян стала последней возможностью «гульнуть» на заемные средства, а банки расплачиваются за докризисную практику раздавать карты направо и налево.

Читайте такжеБолее половины занятого населения России имеют непогашенные кредиты - исследованиеПо итогам 1-го полугодия 2016 года объем выданных по кредитным картам займов составил 1,1 трлн рублей (1 доллар - 64 руб.), на начало года — 1,041 трлн рублей. Рост хотя и небольшой, но принципиальный. Остальные сегменты потребительского необеспеченного кредитования пока продолжают стагнировать.

"Тенденцией конца 2015 года – начала 2016 года стало и то, что около 80% заемщиков на фоне снижения уровня жизни стали использовать кредитные карты как выгодный кредит до зарплаты. В начале 2014 года данный показатель не превышал 50%. Как показывает статистика, в период кризиса большая часть таких заемщиков не способны правильно оценить свои будущие доходы, сопоставив их с ранее понесенными расходами, что и приводит к возникновению просроченной задолженности, — отмечают в «Секвойе Кредит Консолидейшн».

Ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства RAEX Анастасия Личагина считает, что наличие доступа к кредитным картам с неиспользованными лимитами приводит потребителей к соблазну покрыть за счет этих средств предшествующие кредитные продукты.

В том числе и поэтому на фоне умеренного роста рынка просроченная задолженность резко подскочила (почти на 15% с начала года). Если на 1 января 2016 года количество проблемных кредитов по картам составляло 4,8 млн штук, то на 1 июля этого года — уже 5,5 млн (257 млрд рублей или почти 28% от общей просроченной задолженности физических лиц).

Начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергей Голец отметил, что пока ситуация с просрочкой далека от критической.

И всё же статистика неумолима: средняя сумма просроченной задолженности по кредитной карте за год выросла на 46% и достигла 72,3 тыс. рублей. Стоит отметить, что ранее она никогда не превышала 60 тыс. рублей, а минимальный показатель составлял в определенные периоды 35 тыс. рублей.