Мировой рекорд или сказки на ночь: Ирландия отчиталась о росте экономики более чем на 26%

По уточненным данным Центрального статистического управления (CSO) Ирландии, всего за год экономика страны выросла более чем на четверть. Ее рост в 2015 г. составил 26,3%, а не 7,8%, как оценивалось ранее в марте.

Читайте такжеМВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны из-за Brexit

Это максимальный рост не только за всю историю Ирландии (прежний рекорд – 11,2% роста был зафиксирован в 1997 г.), но и мировой рекорд. До пересмотра данных ирландским CSO максимальный рост в 2015 г., по данным МВФ, был у Эфиопии: 10,2%. Рост ВВП стран Евросоюза, для сравнения, в 2015 г. составил 2%, Китая – 6,9%.

Пересмотр основан на более полных и детализированных данных, чем при предыдущей оценке в марте, сообщает CSO, результат рассчитан в соответствии со стандартами Европейской системы национальных и региональных счетов (ESA-2010), пишут «Ведомости».

Читайте такжеМВФ ухудшил прогноз роста экономики США

Пересмотр обусловлен в основном переоценкой деятельности международных корпораций, перемещающих свои центры прибыли в Ирландию из-за низкого налога – максимум 12,5% против, например, 35% в США. Если в 2013 г. в Ирландии были расквартированы транснациональные корпорации (ТНК) с активами 391 млрд евро, то в 2014 г. – уже с 523 млрд евро, указывает Bloomberg. При этом ВВП страны в 2014 г. составлял 193 млрд евро (в 2015 г. – 255,8 млрд евро). «У нас очень маленькая экономика, и если мы получаем большой прирост активов, то вот что получается», - заключил главный статистик CSO Майкл Коннолли, сочтя такое объяснение полученных данных правдоподобным.

Помимо реструктуризации активов ТНК в числе причин взрывного роста ВВП статслужба указывает активизацию авиализинга. Кроме того, на 102,4% – более чем вдвое – вырос чистый экспорт, указывает The Irish Independent. По данным CSO, экспорт в 2015 г. вырос на 44,3% (против 6,3% в среднем в год за 2011-2014 гг.), импорт – на 27,4%; валовое накопление основного капитала – на 36,7% (8,1% в среднем в год за предыдущие четыре года). Частное потребление выросло при этом лишь на 5,3%, однако средний темп в предыдущие четыре года также был намного ниже – 1,2%.

Читайте такжеМВФ: госдолг Италии достиг почти 133% ВВП

Новые цифры по ВВП улучшат как показатель дефицита бюджета, так и размер госдолга, прокомментировал статданные министр финансов Ирландии Майкл Нунан: «Экономика растет, и нам больше не нужно подвергать громадным сокращениям (расходы на – ред.) общественные услуги – мы, скорее, имеем возможность для инвестиций в них и в инфраструктуру».

«Ирландские экономисты онемели», – озаглавило Bloomberg публикацию о пересмотре ирландского ВВП. Это бессмысленные цифры и объяснять их – бессмысленное занятие, цитирует независимого экономиста Джима Пауэра The Irish Independent. Ирландия знаменита несколькими своими писателями, чьи художественные произведения стали классикой, теперь к литературному творчеству добавилось официальное описание экономики страны, иронизирует FT.

Читайте такжеПрогнозы от Кабмина на 2016 год: рост экономики на 1% при инфляции 14%

«Реальность такова, что средняя семья вовсе не проснулась сегодня намного более богатой. И государственный, и частный долг остаются там же, где и были, и воздействие Brexit останется таким же, как оценивалось», – приводит Reuters слова главного экономиста КВС Остина Хьюза. На пути оздоровления экономики нужно остерегаться быть унесенным статистическими нюансами, говорит он: от экономической реальности не сбежать, просто получив «свободную карту» для выхода из тюрьмы в игре в «Монополию».

Рост экономики за счет «переезда» активов ТНК никак не связан ни с увеличением рабочих мест, ни с ростом дохода населения, указывает FT: данные о 26%-ном росте экономики могут лишь усилить цинизм ирландцев по отношению к разрекламированному чиновниками восстановлению после одного из худших финансовых кризисов в истории страны (Ирландия – одна из наиболее пострадавших от кризиса 2008-2009 гг., вслед за Грецией попросившая ЕС об экстренной финансовой помощи). Премьер-министр Энда Кенни потерял парламентское большинство на выборах в феврале во многом из-за своих призывов поддерживать восстановление, которые лишь вызвали вопрос «какое восстановление?», напоминает FT.

По прогнозу МВФ, составленному до пересмотра данных CSO, в 2016 г. экономика Ирландии вырастет на 5%. По данным ОЭСР, Ирландия наряду с Грецией и Испанией – единственные страны, где занятость спустя почти 10 посткризисных лет так и не достигла уровня 2007 г., а безработица остается высокой (в Ирландии – 8,8%, в том числе среди молодежи – 20%).