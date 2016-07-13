Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения о ликвидации и отзыве банковской лицензии банка "Михайловский" начал его ликвидацию, сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, процедура ликвидации продлится с 13 июля 2016 года по 12 июня 2018 года, ликвидатором банка назначен Юрий Ирклиенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко оставил свою должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн. По этим фактам Нацбанк направил соответствующие сведения правоохранительным органам.

По результатам инвентаризации в банке Фонд гарантирования сообщил, что не будет выплачивать возмещение вкладчикам компании «Инвестиционно-расчетный центр» по договорам, заключенным через банк «Михайловский», поскольку эти вклады не гарантируются государством, так как компания «Инвестиционно-расчетный центр» не является банковским учреждением и участником фонда.