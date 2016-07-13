В Минфине против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал: потери будут миллиардные

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал может привести к потерям бюджета Украины на сумму около 32 миллиардов гривень в год, так как планируемые поступления от налога на выведенный капитал, исходя из базы 2015 года, составляют 18 миллиардов гривень в год, а от налога на прибыль предприятий планируется получить в этом году 50 миллиардов гривень.

Об этом в ходе круглого стола сообщил заместитель министра финансов Украины Евгений Капинус.

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"Внедрение данного налога приведет к поступлениям в размере 18 миллиардов гривень, если исходить из налоговой базы 2015 года… На текущий год запланировано получить в бюджет от налога на прибыль около 50 миллиардов гривень. Соответственно, при таких условиях мы получаем около 32 миллиардов возможных убытков", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в июле вынесет на рассмотрение правительства законопроект о реформе системы администрирования налогов, который Кабинет министров направит в Верховную Раду.

Эксперты предлагают правительству рассмотреть в проекте налогового кодекса возможность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который предполагает взимание налога при выплате дивидендов, а при определенных условиях делает прямым объектом налогообложения часть выплат пассивных доходов.