Чиновников обяжут декларировать наличные от 60 тысяч гривень

Новая система электронного декларирования имущества государственных служащих, которая заработает с 15 августа этого года, обязывает чиновников декларировать наличные средства на сумму от 60 тыс. грн.

Читайте такжеСудьи хотят отменить закон об электронном декларировании доходов

Об этом в интервью «Урядовому курьеру» сообщил руководитель проекта «Прозрачность и добропорядочность публичного сектора» Программы развития ООН в Украине Иван Пресняков.

«До этого закон не обязывал чиновников декларировать наличные деньги. Теперь такая обязанность наступает, если средств более 60 тыс. грн (50 минимальных зарплат)», - сказал он.

По словам Преснякова, раньше политики и чиновники рассказывали, что покупают дорогие автомобили и ездят за границу за наличные средства, сэкономленные в течение жизни или подаренные близкими родственниками.

«Когда система проработает несколько лет, несоответственно роскошный образ жизни все труднее будет объяснять сбережениями, нажитыми когда-то, и тещиными подарками», - отметил Пресняков.

Читайте такжеВР приняла последний "безвизовый закон" об электронном декларировании (видео)

Кроме того, вводится отчетность за «объекты незавершенного строительства», которыми называли даже незарегистрированные здания, где годами жили чиновники. «Немного экзотическая норма - требование отчитываться об офшорах: декларирование бенефициарной собственности. Понятно, что большинство рядовых чиновников ее не имеют, это будет касаться высокопоставленных лиц. Если есть юридическое лицо, которое контролирует чиновник, но оно формально ему не принадлежит, то он должен его задекларировать», - сказал Пресняков.

Он напомнил, что ранее декларировали лишь наличие доли в офшоре (часто указывали, что есть доля в капитале юридического лица), теперь будут указывать всех конечных юридических лиц, которых контролирует чиновник. Также в декларации будет указываться не только наличие работы по совместительству, но и доходы от нее.

«Раньше в качестве движимого ценного имущества указывали только машины, теперь к этому перечню относится и другое имущество, если стоимость единицы превышает сто минимальных зарплат (121,8 тыс. грн)», - сообщил Пресняков.

По его словам, устанавливаются пороги для правовых действий и расходов (не только в ежегодной декларации, а по факту электронного сообщения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) - более 121,8 тыс. грн.