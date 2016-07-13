Вкладчикам банка "Михайловский" начнут выплаты с 18 июля

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 июля начнет осуществление гарантированных выплат вкладчикам ликвидируемого банка "Михайловский", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, в общий реестр вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств по вкладам за счет фонда, включена информация о более 38 тысяч вкладчиков, а объем выплат составит около 1 миллиарда гривень.

Фонд отмечает, что сейчас ведется работа по заключению договоров с банками-агентами, которые будут осуществлять выплаты.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил свою должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень. По этим фактам Нацбанк направил соответствующие сведения правоохранительным органам.

По результатам инвентаризации в банке Фонд гарантирования сообщил, что не будет выплачивать возмещение вкладчикам компании "Инвестиционно-расчетный центр" по договорам, заключенным через банк "Михайловский", поскольку эти вклады не гарантируются государством, так как компания "Инвестиционно-расчетный центр" не является банковским учреждением и участником фонда.