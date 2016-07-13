Внешний долг России превысил $521 миллиард

Внешний долг России с начала нынешнего года вырос на 3 миллиарда долларов и достиг 521,5 миллиарда долларов по состоянию на 1 июля, сообщает Росбалт со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

"По оценке Банка России, накопленная внешняя задолженность Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2016 года составила 521,5 миллиарда долларов США и выросла с начала года на 3 миллиарда долларов США или на 0,6%", - констатирует ЦБ.

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Как поясняет регулятор, "увеличение внешнего долга страны стало следствием активизации приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов в рублях на вторичном рынке, а также начисления российскими компаниями дивидендов акционерам".

"В структуре внешнего долга по-прежнему доминировали обязательства частного сектора, треть которых пришлась на банки и две трети - на прочие секторы экономики", подчеркивает издание

В частности, внешняя задолженность небанковских секторов экономики увеличилась во II квартале на 901 миллион долларов до 349,364 миллиарда долларов. Банки снизили за квартал долг на 2,205 миллиарда долларов до 127,597 миллиарда долларов.

Внешний долг органов госуправления увеличился в апреле-июне на 2,757 миллиарда долларов до 34,851 миллиарда долларов.