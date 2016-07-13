Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,82 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2482,1286 (13 июля – 2484,1663)

100 EUR – 2748,2128 (13 июля – 2755,4373)

10 RUR – 3,8872 (13 июля – 3,8874)

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В среду, 13 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,81 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4950/27,5140 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3880 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8213 гривни/доллар, к этому часу заключено 487 сделок на сумму 344,87 миллиона долларов.