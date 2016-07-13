"Укргазбанк" с начала года получил 91 миллион прибыли

Государственный "Укргазбанк" в первом полугодии получил 91 миллион гривень прибыли, что на 33,771 миллиона гривень больше запланированного показателя, сообщается на сайте финучреждения.

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Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля текущего года активы банка составили 51,427 миллиона гривень, прирост с начала года составил 9,834 миллиона гривень. Портфель ценных бумаг составил 24,886 миллиона гривень, прирост с начала года - 13,340 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%.

В 2015 году банк получил почти 260 миллионов гривень прибыли.