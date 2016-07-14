Россия предложила Молдове "дорожную карту" дружбы: Кишинев вычеркнул часть предложений

Москва предложила реализовать Кишиневу для восстановления торговых отношений с Россией, сообщает Коммерсант со ссылкой на "дорожную карту", содержащую список мер, которые РФ предложила реализовать Молдове для восстановления торговых отношений.

"В "дорожной карте" 14 пунктов - часть из них действительно техническая, однако ряд требований касается исполнения Молдавией различных договоренностей в рамках СНГ и может противоречить подписанному страной соглашению об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении.

В частности, для снижения барьеров в торгово-экономических отношениях РФ требует гарантировать "безусловное выполнение" Кишиневом Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, а также соглашений о сертификации, метрологической аттестации, стандартизации и ветеринарии.

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"При этом перспективы возвращения на рынок РФ молдавского вина, овощей и фруктов в документе описаны туманно: предлагается продолжать взаимодействие в области обеспечения безопасности продукции и работу по открытию рынков алкогольной и плодоовощной продукции", - отмечает издание.

Также Москва хочет, чтобы Кишинев обеспечил постоянное участие в работе институтов СНГ, а также гарантий присоединения Молдавии к вновь принимаемым решениям в рамках Содружества и соблюдения возникающих новых обязательств. РФ предлагает включить в состав двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству представителей пророссийских регионов - Гагаузской автономии и не контролируемого Кишиневом Приднестровья.

Кроме того, Россия предлагает Молдове комплекс мер по сотрудничеству в сфере промышленности. Среди них - "проработка вопроса" поставок в Молдову российской авиатехники.

Энергетические вопросы вынесены в отдельный раздел. Москва хочет урегулирования проблемных вопросов в газовой сфере, в частности погашения задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом". Долг Молдавии составляет 477 миллионов долларов, а Приднестровья - 4,5 миллиарда долларов.

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Еще одно предложение российской стороны касается ЗАО "Молдавская ГРЭС" (расположено в Приднестровье и принадлежит "Интер РАО"). Российская сторона хотела бы, чтобы Молдавская ГРЭС продолжала поставлять электроэнергию Молдове после апреля 2017 года, когда истекает действующий контракт. Нюанс здесь в том, что электричество вырабатывается из российского газа, за которое Приднестровье не рассчитывается с "Газпромом". Растущий долг записывается на Кишинев, так как Москва считает непризнанную республику частью Молдовы.

Молдавская сторона проанализировала предложения и уже направила свой ответ: часть российских предложений убрали или скорректировали, и добавили свои. Суть инициатив Кишинева и что именно не устроило Молдову, не сообщают.