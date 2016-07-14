Сегодня Украина на заседании совета ВТО заявит свою позицию по торговым ограничениям России

Украина сегодня на заседании совета Всемирной торговой организации по торговле товарами представит свою позицию в отношении новых торговых ограничений со стороны России, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

“Украинская сторона считает введение Российской Федерацией ограничений транзита товаров происхождением из Украины экономически и юридически необоснованным, ожидаемо приводящим к временной остановке транзита товаров из Украины через территорию Российской Федерации не только в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику, но и в другие страны. В связи с этим ожидается дальнейшее сокращение экспорта украинских товаров, поставки которых традиционно осуществлялись через территорию Российской Федерации.

Данные ограничения Российской Федерации являются непрозрачными, неоправданными, носящими дискриминационный характер, политически мотивированы и не соответствуют международным обязательствам Российской Федерации, в том числе в рамках Всемирной торговой организации”, - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что 11 июля направили странам-членам ВТО информационные письма о новых торговых ограничениях со стороны России, а также выразили готовность защищать интересы Украины любыми доступными юридическими способами.

“Украина будет использовать все международно-правовые механизмы, в том числе в рамках ВТО, для защиты от торговой агрессии Российской Федерации”, - сказала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. Так, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.