НАБУ начало проверку деклараций чиновников

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку деклараций чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщил директор Бюро Артем Сытник.

“Мы полностью поддерживаем инициативу генерального прокурора провести проверку деклараций чиновников и, в принципе, мы этим занимаемся”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня генеральный прокурор Юрий Луценко представил Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Верховная Рада 15 марта приняла закон "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины об особенностях представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера в 2016 году", которым предусмотрено в 2016 году начать работу электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в соответствии с требованиями закона Украины "О предотвращении коррупции".