В НАБУ назвали общую стоимость имущества, арестованного в "газовом деле" Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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«Проведена активная работа по обнаружению имущества подозреваемых. На сегодняшний день получены более 100 постановлений о наложении ареста на имущество подозреваемых по этому делу. На сегодня арестованы 42 помещения, из них – 10 квартир, 9 домов, 10 земельных участков, 11 автомобилей, 39 банковских счетов. Общая стоимость всего арестованного имущества составляет примерно 315 миллионов гривень», - сказал он.

Вместе с тем Сытник отметил, что в этот перечень не входит имущество самого Онищенко. «В это имущество не входит имущество самого Онищенко. Об аресте его имущества мы сообщим отдельно. А это, которое арестовано – принадлежит другим подозреваемым по этому уголовному делу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Антикоррупционное бюро уже задержало 12 подозреваемых в этом деле. 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

В настоящее время Онищенко находится за пределами Украины. 12 июля в Генпрокуратуре сообщили, что народного депутата объявят в международный розыск, если он не явится на допрос по повторному вызову.