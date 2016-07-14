Нацбанк усложнил выведения капитала из страны для тех, кто скрывается от следствия

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва индивидуальных лицензий на проведение некоторых операций с иностранной валютой.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, с этой целью правление НБУ утвердило постановление "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Регулятор отметил, что теперь для получения индивидуальных лицензий юридические лица и физические лица-предприниматели не должны подавать в НБУ документы, которые находятся в публичном доступе. При этом физические лица, не являющиеся предпринимателями, для получения индивидуальных лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины должны подать в НБУ копию налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах для проверки источников происхождения средств.

В то же время для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины Национальный банк предусмотрел дополнительное основание для отказа в выдаче индивидуальных лицензий. А именно - в случае, если получить лицензию пытается лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования, следствия, суда или органов власти (по информации Министерства внутренних дел Украины).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2016 года количество структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ), которые имеют генеральные лицензии Национального банка Украины на осуществление валютно-обменных операций, выросло почти в 1,5 раза по сравнению с началом года - до 2960.