Новый министр финансов Британии не видит потребности верстать кризисный бюджет из-за Brexit

Новый министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд заявил, что новое правительство королевства не будет верстать кризисный бюджет в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, однако итоговое заявление Минфина по этому вопросу будет представлено осенью, сообщает The Guardian.

Читайте такжеВыход Британии из Евросоюза может затянуться на 6 лет – глава МИД страны

Издание отмечает, что это резонирует с заявлениями предшественника Хаммонда — Джорджа Осборна, который настаивал на переформировании бюджета в связи с референдумом. Осборн, в частности, предупреждал о росте налогов, чтобы наполнить бюджет на дополнительные £2,5 млрд.

«Премьер-министр в свой первый день дала понять, что мы будем работать в обычном режиме и представим итоги нашего мониторинга в обычном порядке — осенью. Сегодня я встречусь с главой Банка Англии, и мы начнем подводить итоги», — заявил Хаммонд в ходе своей первой пресс-конференции в должности главы Минфина, передает Gazeta.ru.

Предшественник Хаммонда ранее анонсировал рост налогов для подданных Великобритании в связи с итогами референдума, а также анонсировал снижение корпоративных налогов для привлечения в страну инвестиций со стороны крупных компаний и инвесторов.