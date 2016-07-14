Банк Англии отказался менять учетную ставку после Brexit вопреки ожиданиям

Члены комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии большинством голосов приняли решение сохранить базовую учетную ставку на уровне 0,5% годовых, отмечается в сообщении Банка Англии.

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Программа скупки активов Банка Англии также не подверглась изменениям при сохранении целевого показателя на уровне 375 млрд фунтов стерлингов.

Руководство Банка Англии отказалось менять учетную ставку вопреки заявлениям аналитиков о том, что для смягчения шоков, вызванных исходом референдума по Brexit, Банку Англии придется снизить базовую учетную ставку, а также принять другие стимулирующие меры, передает РБК.

В сообщении Банка Англии подчеркивается, что решение об изменении денежно-кредитной политики может быть принято в августе 2016 года после более точной оценки ситуации в экономике.

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«Большинство членов комитета ожидают смягчения денежно-кредитной политики в августе. Комитет уже обсудил различные варианты мер по смягчению и их комбинации. Точные параметры каких-либо дополнительных мер по стимулированию экономики будут основаны на обновленном прогнозе», — говорится в сообщении Банка Англии. Выпуск нового прогноза о развитии экономики Великобритании намечен на 4 августа.

Напомним, что базовая учетная ставка была снижена Банком Англии до уровня 0,5% в марте 2009 года и с тех пор она ни разу не пересматривалась.