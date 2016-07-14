Банк Англии отказался менять учетную ставку после Brexit вопреки ожиданиям
Программа скупки активов Банка Англии также не подверглась изменениям при сохранении целевого показателя на уровне 375 млрд фунтов стерлингов.
Члены комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии большинством голосов приняли решение сохранить базовую учетную ставку на уровне 0,5% годовых, отмечается в сообщении Банка Англии.
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Программа скупки активов Банка Англии также не подверглась изменениям при сохранении целевого показателя на уровне 375 млрд фунтов стерлингов.
Руководство Банка Англии отказалось менять учетную ставку вопреки заявлениям аналитиков о том, что для смягчения шоков, вызванных исходом референдума по Brexit, Банку Англии придется снизить базовую учетную ставку, а также принять другие стимулирующие меры, передает РБК.
В сообщении Банка Англии подчеркивается, что решение об изменении денежно-кредитной политики может быть принято в августе 2016 года после более точной оценки ситуации в экономике.
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«Большинство членов комитета ожидают смягчения денежно-кредитной политики в августе. Комитет уже обсудил различные варианты мер по смягчению и их комбинации. Точные параметры каких-либо дополнительных мер по стимулированию экономики будут основаны на обновленном прогнозе», — говорится в сообщении Банка Англии. Выпуск нового прогноза о развитии экономики Великобритании намечен на 4 августа.
Напомним, что базовая учетная ставка была снижена Банком Англии до уровня 0,5% в марте 2009 года и с тех пор она ни разу не пересматривалась.