Совет директоров МВФ планирует рассмотреть украинский вопрос до конца июля

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не будет откладывать решения по украинскому вопросу и по-прежнему рассчитывает до конца июля рассмотреть выполнение Киевом программы реформ и, как следствие, выделение нашей стране третьего кредитного транша по программе EFF, одобренной год назад.

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Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

Он напомнил, что речь идет о втором пересмотре программы реформ. И сторонам весьма важно закончить этот этап программы, поскольку в августе Совет объявит традиционный перерыв в работе - до начала осени.

«Заседание Совета директоров по Украине все еще возможно в июле (как и планировалось ранее - УНИАН). Дискуссии по второму пересмотру программы реформ очень близки к завершению», - сказал Райс.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк отмечал, что Украина не нарушает график переговоров с МВФ, и также рассчитывает, что заседание Совета директоров Фонда состоится до конца июля.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.