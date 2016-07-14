В МВФ заявили, что не будут объединять кредитные транши для Украины

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не рассматривает возможностей объединения нескольких кредитных траншей для нашей страны в рамках второго пересмотра программы реформ, одобренной в марте прошлого года.

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Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Транш будет один, объединений (траншей – УНИАН) не будет», – сказал он.

При этом Райс отказался назвать объем транша и перспективу получения других кредитных траншей в текущем году. «У меня нет информации об этом», – представитель МВФ.

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Ка сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года.

Первый транш по программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. Третий транш в объеме от 1 до 1,7 млрд долл. Украина рассчитывает получить сразу после заседания Совета директоров МВФ по украинскому вопросу. Как ожидается, заседание Совета директоров состоится до конца июля.