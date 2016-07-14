Гривня укрепилась на межбанке до 24,79 за доллар

В четверг, 14 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,77/24,79 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5220/27,5420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3930 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,7980 грн/долл., к этому часу заключено 420 сделок на сумму 336,11 млн долл.