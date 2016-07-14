В Нацбанке говорят, что деловые ожидания бизнеса улучшились
Регулятор отмечает, что уже пятый квартал подряд улучшаются ожидания украинского бизнеса относительно уровня инфляции.
Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 10,1 п.п. – до 108,5%. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального опроса, размещенные на сайте Национального банка Украины.
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«Оптимизм преобладает в ожиданиях как о будущем финансово-экономического состояния, так и об объемах реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходах на проведение строительных работ, а также на машины, оборудование и инвентарь», – говорится в сообщении.
НБУ отмечает, что уже пятый квартал подряд улучшаются ожидания украинского бизнеса относительно уровня инфляции. В среднем бизнес ожидает роста потребительских цен на 18,9% в течение следующих 12 месяцев, тогда как в прошлом квартале прогноз инфляции был на уровне 22,2%.
Также, согласно данным опроса, выросла уверенность бизнеса в стабильности курса гривни.
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«Учитывая положительные деловые ожидания, предприятия прогнозируют рост своих потребностей в заемных средствах в ближайшее время. Как и ранее, около трети опрошенных планируют привлекать банковские кредиты для финансирования своей деятельности, подавляющее большинство из них – в национальной валюте», – говорится в сообщении.
По данным регулятора, в опросе приняли участие 683 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности и размерам по количеству работников.
Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 5,7 п.п. – до 98,4%.