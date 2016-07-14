В Нацбанке говорят, что деловые ожидания бизнеса улучшились

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 10,1 п.п. – до 108,5%. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального опроса, размещенные на сайте Национального банка Украины.

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«Оптимизм преобладает в ожиданиях как о будущем финансово-экономического состояния, так и об объемах реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходах на проведение строительных работ, а также на машины, оборудование и инвентарь», – говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что уже пятый квартал подряд улучшаются ожидания украинского бизнеса относительно уровня инфляции. В среднем бизнес ожидает роста потребительских цен на 18,9% в течение следующих 12 месяцев, тогда как в прошлом квартале прогноз инфляции был на уровне 22,2%.

Также, согласно данным опроса, выросла уверенность бизнеса в стабильности курса гривни.

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«Учитывая положительные деловые ожидания, предприятия прогнозируют рост своих потребностей в заемных средствах в ближайшее время. Как и ранее, около трети опрошенных планируют привлекать банковские кредиты для финансирования своей деятельности, подавляющее большинство из них – в национальной валюте», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, в опросе приняли участие 683 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности и размерам по количеству работников.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 5,7 п.п. – до 98,4%.