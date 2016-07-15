В США прогнозируют длительное влияние Brexit на мировые рынки

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Несмотря на то, что волатильность на рынке спала, неопределенность политики и окончательные финансовые и политические последствия могут продолжаться в течение месяцев или лет, оставляя рынки уязвимыми для дальнейших потрясений доверия», - сказано в ежеквартальной обзоре рынков Управления.

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Переговоры, которые могут затянуться на годы вперед, и их результаты могут иметь правовые и экономические последствия для финансового сектора Великобритании, а также для иностранных инвестиций в стране, уточняется в сообщении.

Регуляторы США полагаются на закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда-Франка, который поможет им предотвратить еще финансовый кризис.

Референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза состоялся 23 июня. Победу на референдуме одержали евроскептики, набрав 51,9% голосов.