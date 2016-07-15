Экономика Китая во втором квартале выросла на 6,7%

Рост ВВП Китая во втором квартале в годовом выражении составил 6,7%, сохранившись на уровне первого квартала, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая.

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"По предварительным данным, рост ВВП Китая в первом полугодии 2016 года составил 6,7%. В частности, в первом квартале ВВП вырос на 6,7% и 6,7% — во втором квартале", - говорится в опубликованном докладе.

Результаты второго квартала не совпали с ожиданиями аналитиков, которые рассчитывали на замедление темпов экономического роста Китая до 6,6%.

"По итогам 2015 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,9%, что стало худшим показателем за последние 25 лет. На 2016 год правительство Китая установило планку роста в интервале от 6,5% до 7%. По итогам первого квартала, рост составил 6,7%", - резюмирует издание.