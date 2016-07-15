Кабмин намерен осенью повысить минимальную зарплату – глава Минсоцполитики

Кабинет министров намерен осенью текущего года повысить минимальную зарплату для повышения социальной защиты и повышения покупательной способности граждан.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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"Сейчас правительство прорабатывает повышение минимальных гарантий в сфере оплаты труда с началом отопительного сезона осенью текущего года для усиления социальной защиты населения", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено внести в парламент пакет законопроектов по детенизации доходов населения путем повышения размера минимальной зарплаты, отвязав от него социальные выплаты.

В частности, министр соцполитики Рева отмечал, что необходимо пересмотреть размер минимальной заработной платы. Сейчас она составляет 1450 гривень, а с 1 декабря планируется повышение до 1600 гривень. Министр отметил, что этот показатель можно повысить более быстрыми темпами, но для этого необходимо изменить некоторые подходы к определению минимальной заработной платы.