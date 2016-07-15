ПриватБанк стал единственным банком в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков Украины

ПриватБанк стал единственным представителем банковского сектора в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков Украины, опубликованном Государственной фискальной службой по итогам 1 квартала 2016 года.

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Как сообщается на сайте ГФС, ПриватБанк в первом квартале этого года увеличил свои платежи на 32% по сравнению с первым кварталом 2015 года, что позволило банку занять 11 строчку в рейтинге самых крупных налогоплательщиков страны, а в минувшем году ПриватБанк увеличил объемы поступлений в бюджеты всех уровней на 165%. По данным банка, за первые 3 месяца 2016 года общий объем налоговых платежей банка составил 1,468 миллиарда гривень, а по итогам 2015 года - 5,927 миллиарда гривень.

Всего 100 крупнейших налогоплательщиков перечислили в сводный бюджет в первом квартале 2016 года 53,78 миллиарда гривень, что на 66,5% превышает показатель первого квартала прошлого года. Доля ТОП-100 налогоплательщиков в общем объеме уплаты налогов в первом квартале 2016 достигла 44% по сравнению с 38% в январе-марте 2015 года.

Среди представителей банковского сектора, кроме ПриватБанка (11 строчка рейтинга), в сотню крупнейших налогоплательщиков также входят "Альфа-Банк" (56 позиция), "ПИБ" (66), "Райффайзен Банк Аваль" (67), "ПУМБ" (69), "Сити банк" (71), "Укргазбанк" (82), "Сбербанк" (86) и "Укрсоцбанк" (99). При этом, Крупнейшие государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" по итогам первого квартала 2016 года не попали в топ-100 крупнейших налогоплательщиков.