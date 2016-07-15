"Укринбанк" за ночь перерегистрировали на бывшего владельца, переименовали и перевели в Луганскую область

Частный нотариус за одну ночь внес изменения в Единый государственный реестр (ЕГР) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и перерегистрировал «Укринбанк» на бывшего владельца и переименовал банк, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте такжеФонд гарантирования начал ликвидацию первого коммерческого банка Украины

Фонд отметил, что согласно выписке из ЕГР 13 июля частным нотариусом были внесены изменения в сведения об юридическом лице ПАО «Укринбанк»: изменено полное и сокращенное наименование, местонахождение и сведения о руководителе юридического лица. Новым названием банка является «Укринком», а адрес местонахождения - Луганская область. Конечным бенефициарным владельцем, по новым данным, является Владимир Клименко, в прошлом председатель наблюдательного совета, один из акционеров банка.

Фонд считает, что новые руководители банка не заинтересованы в возобновлении его работы и удовлетворении требований его кредиторов.

«Перерегистрация юрлица позволит крупным заемщикам, среди которых немало аффилированных с акционерами банка лиц, избежать погашения своих кредитов… Фонд гарантирования обжалует все вышеприведенные противоправные действия. Однако в настоящее время существует угроза завладения третьими лицами активами банка», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, решение об отнесении «Укринбанка» к категории неплатежеспособных было принято Национальным банком в декабре 2015 года. Основанием для этого стало нарушение банковских нормативов. В марте 2016 года регулятор принял решение о ликвидации банка.

Окружной административный суд Киева в апреле 2016 года принял решение, которым фактически отменил ликвидацию «Укринбанка». Национальный банк и Фонд гарантирования обратились в апелляционный суд с целью обжалования указанного решения.

Тем не менее, Киевский апелляционный административный суд 13 июля оставил без удовлетворения жалобы НБУ и Фонда гарантирования, касающиеся запрета на ликвидацию банка.