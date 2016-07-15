В украинских банках растет объем депозитов

В июне объем депозитов в украинских банках, по оперативным данным, по сравнению с маем в национальной валюте вырос на 1,9% – до 403,438 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – вырос на 1,8%, до 13,841 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, остатки по гривневым кредитам в июне выросли на 0,7% – до 424,188 млрд грн, по валютным – сократились на 2,57%, до 21,556 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 6,2% – до 388,7 млрд грн, валютных – снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.