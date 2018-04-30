Жизнь бизнеса: два года ожидания

В Украине два года со времени Революции достоинства идут реформы, призванные перевести нашу страну после многолетнего простоя на цивилизованные, европейские рельсы развития. Одной из ключевых задач власть заявила улучшение бизнес-климата, в чем особо остро нуждаются отечественные предприниматели, пережившие «тиски» периода Януковщины.

Результатом политики власти должно стать активное развитие малого и среднего бизнеса – основы экономики любой страны. Прогресс на этом направлении позволит решить массу социально-экономических проблем – снижение безработицы, наполнение рынка товарами и услугами, формирование конкурентной среды, рост доходов бюджета, что само собой приведет к повышению уровня жизни населения.

Сделано на этом пути немало, несмотря на «братскую помощь» России – оккупацию Крыма, военную агрессию на Донбассе, что спровоцировало падение национальной экономики.

Уже приняты десятки бизнес-законов, внесены изменения в Налоговый кодекс, стартовала так называемая «регуляторная гильотина» - сокращены сроки обслуживания бизнеса и объем необходимых документов для лицензирования и предоставления всевозможных разрешений, количество налогов и сборов урезано с 22 до 9, сжата ставка единого социального взноса. Кроме того, внедрены электронные базы и системы отчетности, а также «Электронный кабинет предпринимателя», который призван обеспечить полный комплекс услуг - регистрацию, расчет налогов, получение консультаций и прочее.

Благодаря нововведениям Украина в 2015 году улучшила на 13 позиций свое положение в рейтинге Doing Business, заняв 83 место среди 189 стран мира.

Но, несмотря на столь активные действия властей, о которых чиновники чуть ли не ежедневно рапортуют, ситуация в бизнес-среде остается неутешительной.

86% малых и средних предпринимателей Украины видят государство «препятствием» ведения бизнеса, и практически такая же часть (89%) ожидает прямой или косвенной поддержки государства.

На фоне этого доверие к центральным органам власти продолжает оставаться на низком уровне: к правительству - 30%, к президенту - 25%, парламенту - 22%. «Индекс делового климата» в нашей стране находится на отметке чуть выше «0» (по шкале от -1 до +1).

Такие данные приводятся в ежегодном исследовании USAID «Annual Business Climate Assessment», участие в котором приняли порядка 2 тысяч предпринимателей, работающих в различных секторах экономики нашей страны.

Основными проблемами предприниматели называют низкий внутренний спрос, инфляционные риски, коррупцию, налоговое давление и сложность налогового администрирования, высокие пошлинные ставки. Как результат – более 40% предпринимателей в условиях кризиса снизили объемы деятельности, еще 8% намерены это сделать. А улучшений ожидают только 35% опрошенных.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что для исправления ситуации, достижения заявленных целей – внедрения всего обещанного власти не хватает скоординированности.

«Скоординированность разных ветвей власти и действия по либерализации, которую нужно понимать не как вседозволенность, а как доминирование рыночных инструментов над административными, пока еще не работают», - сказал эксперт.

Тем не менее, по словам Кузякив, ожидания бизнеса остаются положительными - если государство облегчит административное бремя, то развитие малого и среднего бизнеса состоится в последующие несколько лет.

В планах правительства

Осознавая сложность экономической ситуации, которая в первую очередь давит на бизнес, правительство выстроило план на ближайшую перспективу – реформирование таможни, Государственной фискальной службы с сокращением ее штата до 41 сотрудника, ликвидация налоговой милиции.

Кроме того, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Министерство финансов уже разработало законопроект о реформе системы администрирования налогов, который в июле планируется направить в парламент.

Кстати, на внесение правок в Налоговый кодекс, дабы устранить нынешнюю «фискальную» неразбериху, Гройсман пообещал ввести мораторий на 2-3 года.

Также планируется внедрить личную ответственность фискальщиков за превышение своих полномочий.

Эксперты считают, что предлагаемые шаги верные, но в первую очередь нужно добиться восстановления экономики и удержать его. Это спровоцирует оживление бизнеса, рост производства и услуг, создание новых рабочих мест, увеличение бюджетных потоков, а значит и покупательской способности населения.

«Все шаги правительства правильные. Но смущает другое - подготовлена бюджетная резолюция, где сделана попытка посмотреть на возможные перспективы не только на ближайший год, но и дальше – до 2009 года. Создается впечатление, что за основу взят консервативный сценарий. Не могу сказать, что заявленный рост экономики в 1-2% является результатом чрезвычайно революционных реформ. Скорее, это показатель, который характеризует минимальную самовыживаемость как экономики, так и экономических субъектов», - отметил Юрчишин.

По его словам, для восстановления экономики после падения в результате различных действий и событий, рост нужен в течение нескольких лет хотя бы на уровне 7-8%.

Между тем, по мнению Сергея Фурсы, специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, все предлагаемые правительством экономические новшества вторичны. Самое главное, что нужно сделать власти, так это обеспечить в Украине верховенство права. Это является основной проблемой украинского бизнеса.

«Все экономические новшества вторичны. Самая большая беда - отсутствие верховенства права. Это – основная и фундаментальная проблема украинского бизнеса. Да, законы принимают, но на деле ничего не происходит. Еще ничего не реализовано, в каком виде это будет сделано, непонятно. В рамки верховенства права входят и претензии бизнеса относительно фискальной службы, всевозможных рейдерских атак, судебных разбирательств. Если соблюдается верховенство права, то на фоне экономического потенциала, экономический рост Украины будет огромным в течение ближайших лет. И бизнес активно заработает», - отметил Фирса.

Тему верховенства права в Украине не раз подымали наши западные партнеры.

«Достаточно много было достигнуто… Это замечательные шаги, которые теперь требуют действий. В отношении законодательства Украина показывает очень хорошие результаты, но теперь необходимо продемонстрировать внедрение этих решений…Украина должна показать такие действия, которые продемонстрируют разницу с прошлым», - сказал комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Украина в 2015 году заняла в рейтинге 102 стран мира по индексу верховенства закона, который составляет Международная неправительственная организация World Justice Project, 70-е место. Мы находимся между Молдовой и Китаем, но опережаем Россию. В 2014 году у нас была 84-я позиция. Значит, прогресс есть. Хотя и сделать в этом направлении предстоит немало. И не только на законодательном уровне. Нет смысла бесконечно менять законы, если не искоренено среди тех, кто должен контролировать их исполнение, страстное желание помочь «благодарным» просителям увильнуть от обязательств. То есть, искоренение коррупции является одной из главных задач власти. И если перечисленные болевые точки Украины будут устранены, то бизнес оживет и активно заработает на наше общее благо.

Нана Черная (УНИАН)