Импорт товаров в Украину в январе-мае превысил экспорт на $694 миллиона

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-май 2016 года составил 694 млн долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли товарами был сведен с профицитом на уровне 128,1 млн долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-мае 2016 года к январю-маю 2015 года снизился на 11,5% – до 13,694 млрд долл., импорт – на 6,2%, до 14,388 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95 (в январе-мае 2015 года – 1,01). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 212 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5% - до 5,397 млрд долл. и составил 39,4% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 3,3% – до 6,424 млрд долл. и составил 44,6% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 36,2% – до 1,199 млн долл., импорта из РФ – на 44,2%, до 1,732 млрд долл.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2016 года составил 880,7 млн долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли товарами был сведен с профицитом на уровне 42,4 млн долл.