Нацбанк отозвал валютную лицензию компании "Аструм Капитал"

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций компании «Аструм Капитал», сообщается на сайте регулятора.

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«Согласно распоряжению Национального банка Украины от 14.07.2016 №2482-р, генеральная лицензия от 06.12.2012 №97 на осуществление «Аструм Капитал» валютных операций отозвана», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2016 года количество структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ), которые имеют генеральные лицензии Национального банка Украины на осуществление валютно-обменных операций, выросло почти в 1,5 раза по сравнению с началом года – до 2960.