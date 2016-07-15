Суд по "кредиту Януковича": РФ инициирует упрощенное рассмотрение возражений Украины против иска

Компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, представляющая интересы Российской Федерации в Высоком суде Лондона по иску против Украины по кредиту на 3 млрд долл., полученному в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, намерена в ближайшее время подать в суд заявление о рассмотрении возражений Украины против данного иска в порядке упрощенного производства.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В министерстве отметили, что компания должна была сегодня представить свой ответ на возражения Украины против данного иска.

«В свою очередь, истец уведомил Украину, что он в ближайшие дни подаст в суд заявление о рассмотрении возражений Украины против иска в порядке упрощенного производства. Украина ожидает это заявление и после его получения предоставит свой официальный ответ», – говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что заявление вряд ли будет рассмотрено судом ранее конца 2016 года. В то же время, в министерстве подчеркнули, что Украина подтверждает уверенность в своей позиции в этом деле и твердое намерение решительно оспаривать иск России по возвращению этого предполагаемого долга, учитывая все обстоятельства повторяющихся актов незаконной агрессии России по отношению к Украине.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины в феврале этого года, после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов – участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Реструктуризация госдолга проведена в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплаты по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.