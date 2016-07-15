Суд по "кредиту Януковича": РФ инициирует упрощенное рассмотрение возражений Украины против иска

18:23, 15 июля 2016
Финансы
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В Минфине Украины отметили, что компания, представляющая Россию, должна была сегодня представить свой ответ на возражения Украины против данного иска.

REUTERS

Компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, представляющая интересы Российской Федерации в Высоком суде Лондона по иску против Украины по кредиту на 3 млрд долл., полученному в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, намерена в ближайшее время подать в суд заявление о рассмотрении возражений Украины против данного иска в порядке упрощенного производства.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В министерстве отметили, что компания должна была сегодня представить свой ответ на возражения Украины против данного иска.

«В свою очередь, истец уведомил Украину, что он в ближайшие дни подаст в суд заявление о рассмотрении возражений Украины против иска в порядке упрощенного производства. Украина ожидает это заявление и после его получения предоставит свой официальный ответ», – говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что заявление вряд ли будет рассмотрено судом ранее конца 2016 года. В то же время, в министерстве подчеркнули, что Украина подтверждает уверенность в своей позиции в этом деле и твердое намерение решительно оспаривать иск России по возвращению этого предполагаемого долга, учитывая все обстоятельства повторяющихся актов незаконной агрессии России по отношению к Украине.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины в феврале этого года, после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным. 

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов – участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Реструктуризация госдолга проведена в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплаты по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.

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