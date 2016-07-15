Глава МВФ объяснила, почему затягивается решение по Украине: Рада не приняла всех законов

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда оценит выполнение нашей страной программы реформ и примет решение о выделении Киеву третьего кредитного транша по программе EFF, одобренной в марте прошло года, лишь после того, как будет выполнена вся работа по текущим обязательствам.

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Об этом, общаясь с журналистами в Вашингтоне, сказала директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.

«Я отдаю должное властям Украины в том, что было сделано за последние два года – в экономике, в социальной сфере. Вместе с тем, мы не можем не понимать, что многие решения еще нужно принять, и принять их должен парламент – Верховная Рада», – сказала Лагард, уточнив, что именно Верховная Рада должна выполнить обязательства по текущему – второму пересмотру программы реформ с МВФ.

«Это технические моменты. Но их тоже нужно выполнить. Работа должна быть сделана, – сказала Лагард. – Полагаю, что президент Порошенко и новый премьер-министр Украины (Владимир Гройсман – УНИАН) приложат все усилия, чтобы финализировать работу (по текущему этапу сотрудничества – УНИАН)».

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Ранее директор Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс сказал, что Совет директоров МВФ может собраться для обсуждения украинского вопроса, как и планировал, до конца июля или уже после традиционных августовских каникул – в сентябре. При этом МВФ в любом случае не будет рассматривать возможности объединения кредитных траншей, определенных графиком платежей. Украина, в случае положительного решения Совета директоров фонда, получит только один кредитный платеж, его размер не уточняется.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.