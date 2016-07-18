МВФ может выделить Украине 4,3 миллиарда долларов до конца года - Данилюк

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала "Интер", передает РБК-Украина.

"Есть еще вероятность, что совет директоров может состояться в июле. Если это состоится в июле, значит, деньги мы получим в начале августа", - добавил Данилюк.

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Он также подчеркнул, что если руководство МВФ и не рассмотрит вопрос в июле, оно все равно вернется к нему в августе. По словам министра, МВФ и Киев уже согласовали большинство позиций, осталось только уладить технические вопросы.

"По МВФ у нас есть предварительный план - это 4,3 миллиарда долларов в трех траншах, и мы рассчитываем получить все три транша", - уточнил Данилюк.