Центробанк Китая понизил курс юаня до 6-летнего минимума

Народный банк Китая в понедельник, 18 июля, установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,6961 за доллар США, передает RNS.

Новая отметка на 156 пунктов превышает курс минувшей пятницы, когда он составил 6,6805. Согласно данным китайского регулятора, 29 октября 2010 года курс юаня к доллару составлял 6,6908 за доллар.

Читайте такжеЭкономика Китая во втором квартале выросла на 6,7%По мнению главного экономиста по Китаю J.P. Morgan Хайбина Чжу, курс китайской национальной валюты к концу текущего года может снизиться до 6,75 за доллар, но это, скорее, будет вызвано укреплением доллара США, чем ослаблением юаня.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, комментируя итоги британского референдума по Brexit, что его страна не допустит резких колебаний и радикальных изменений на китайских рынках капитала.