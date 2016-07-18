Минфин совместно с Pricewaterhouse Coopers начинает внутреннюю реформу ведомства

Министерство финансов Украины совместно с одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний Pricewaterhouse Coopers при финансовой поддержке международных доноров начинает проект внутренней трансформации, призванной изменить работу финансового ведомства. Как сообщили в пресс-службе Минфина, проект не потребует бюджетных расходов, но позволит оптимизировать внутренние процессы, улучшить внутренние коммуникации, усилить ответственность сотрудников.

Комментируя необходимость изменений, министр финансов Александр Данилюк отметил, что Минфин должен стать драйвером реформ.

"Мы хотим, чтобы Минфин изменился изнутри, став примером для других ведомств", - отметил министр.

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Как ожидается, первые шаги в направлении реформ будут сделаны уже на следующей неделе.

Ранее министр Данилюк отмечал, что приоритетом его деятельности является изменений всей структуры и системы управления государственными финансами, включая работу собственно служб Минфина, а также Государственной фискальной службы, подчиняющейся министру.