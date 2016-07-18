Президент подписал закон о реструктуризации долгов бизнеса перед банками

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О финансовой реструктуризации", регулирующий порядок реструктуризации долгов работающего бизнеса перед банками, что позволит выполнить обязательства Украины по меморандуму с Международным валютным фондом.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, закон был возвращен с подписью президента 15 июля 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада Украины приняла проект закона "О финансовой реструктуризации", который был разработан Министерством финансов совместно с Национальным банком Украины (НБУ), Независимой ассоциацией банков Украины, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком.

Проект разработан для преодоления последствий кризиса в Украине и будет способствовать экономическому росту в стране благодаря механизмам добровольного внесудебного урегулирования проблемных долгов работающих предприятий перед банками.