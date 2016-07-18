Президент подписал закон о реструктуризации долгов бизнеса перед банками

10:46, 18 июля 2016
Финансы
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Данный закон был возвращен с подписью президента 15 июля 2016 года.

president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О финансовой реструктуризации", регулирующий порядок реструктуризации долгов работающего бизнеса перед банками, что позволит выполнить обязательства Украины по меморандуму с Международным валютным фондом.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, закон был возвращен с подписью президента 15 июля 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада Украины приняла проект закона "О финансовой реструктуризации", который был разработан Министерством финансов совместно с Национальным банком Украины (НБУ), Независимой ассоциацией банков Украины, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком.

Проект разработан для преодоления последствий кризиса в Украине и будет способствовать экономическому росту в стране благодаря механизмам добровольного внесудебного урегулирования проблемных долгов работающих предприятий перед банками.

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