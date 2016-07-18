Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило прогнозы по росту ВВП Китая в 2016 и 2017 годах на 0,25 процентного пункта каждый - до 6,6% и 6,3% соответственно на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по динамике ВВП страны во втором квартале, информирует Прайм со ссылкой на сообщение агентства.

В то же время прогноз по росту ВВП КНР в 2018 году сохранен на уровне в 6%.

"Наши более высокие прогнозы не означают, что мы считаем, что здоровье китайской экономики улучшилось", - отмечается в релизе.

Читайте такжеВ Китае с начала года создано более 7 миллионов новых рабочих мест

По итогам 2015 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,9%, что стало худшим показателем за последние 25 лет. На 2016 год правительство Китая установило планку роста в интервале от 6,5% до 7%. По итогам первого квартала, рост составил 6,7%.

В пятницу государственное статистическое бюро Китая сообщило, что рост ВВП Китая во втором квартале в годовом выражении составил 6,7%, сохранившись на уровне первого квартала. Показатель превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших замедление темпов экономического роста Китая до 6,6%.

"Мы по-прежнему считаем, что текущая траектория экономики является неустойчивой, учитывая тот факт, что рост кредитования примерно в два раза превышает темпы роста номинального ВВП", - подчеркивает при этом Fitch.